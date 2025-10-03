Karya Inovatif Mahasiswa Untar Menangkan Kategori Best Student Design di AFDC 2025

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Tarumanagara (Untar) berhasil meraih juara pertama kategori Best Student Design pada ASMINDO Furniture Design Competition (AFDC) 2025 yang diumumkan pertengahan bulan lalu.

AFDC 2025 merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Furniture & Design Expo (IFFINA) 2025 yang berlangsung di ICE BSD.

Kompetisi yang diselenggarakan Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (ASMINDO) ini memilih tema 'Bound by Culture, Shaped by Materials'.

AFDC 2025 menghadirkan dua kategori, yaitu Student Designer dan Young Designer, dengan tujuan mendorong desainer muda untuk berinovasi melalui karya furnitur berbasis budaya dan material lokal.

Tim mahasiswa FSRD Untar yang beranggotakan Evelyn Clarence, Sharlen Oletha, dan Yuliana Edalene berhasil memukau dewan juri melalui karya 'Yugami Chair'.

Kursi ini menonjolkan eksplorasi desain kreatif yang memadukan fungsi, estetika, serta representasi nilai budaya Indonesia.

“Proses panjang penuh usaha akhirnya terbayar, sekaligus memberi kepercayaan diri dan motivasi baru untuk terus berkembang," kata Evelyn, mewakili rekan-rekannya.

Dia berharap rekan-rekan mahasiswanya tidak takut mencoba.