Karya Miliknya Dibajak, Ivan Gunawan Beri Sindiran
jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan mengungkapkan bahwa karya miliknya yakni hijab telah dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan bentuk barangnya yang telah dipalsukan oleh pelaku.
"Ya Allah, karya aku dibajak," ungkap Ivan Gunawan, Jumat (22/8).
Host Brownis itu mengatakan brand miliknya yaitu Mandjha dipalsukan oleh pedagang yang berjualan di e-commerce.
Ivan Gunawan berharap masyarakat tidak tertipu dengan barang KW alias bajakan tersebut.
"Berikan aku keluasan hati untuk melihat kenyataan ini, semoga mereka yang memang mencintai karya saya tidak membeli barang KW," jelas Igun, sapaannya.
Menurut Ivan Gunawan, oknum yang memalsukan barang miliknya sempat berjualan melalui siaran langsung.
Dia menilai pelaku sudah tidak tahu malu padahal telah merugikan brand orang lain.
Presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan mengungkapkan bahwa karya miliknya yakni hijab telah dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ruben Onsu Batal Naik Haji, Ivan Gunawan: Mungkin Allah Siapkan Rencana Lebih Indah
- Respons Ivan Gunawan Setelah Ruben Onsu Batal Naik Haji Tahun Ini
- Ivan Gunawan Kembali Beri Dukungan untuk Masyarakat Palestina
- 3 Berita Artis Terheboh: Nadine Hingga Denny Kritik Tambang Nikel, Dhani Berkomentar Pedas
- Selesai Naik Haji, Ivan Gunawan: Rasanya Belum Pengin Pulang
- Curhat Ivan Gunawan Setelah Naik Haji, Ada Soal Hidayah