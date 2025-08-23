menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Karya Miliknya Dibajak, Ivan Gunawan Beri Sindiran

Karya Miliknya Dibajak, Ivan Gunawan Beri Sindiran

Karya Miliknya Dibajak, Ivan Gunawan Beri Sindiran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ivan Gunawan. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan mengungkapkan bahwa karya miliknya yakni hijab telah dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan bentuk barangnya yang telah dipalsukan oleh pelaku.

"Ya Allah, karya aku dibajak," ungkap Ivan Gunawan, Jumat (22/8).

Baca Juga:

Host Brownis itu mengatakan brand miliknya yaitu Mandjha dipalsukan oleh pedagang yang berjualan di e-commerce.

Ivan Gunawan berharap masyarakat tidak tertipu dengan barang KW alias bajakan tersebut.

"Berikan aku keluasan hati untuk melihat kenyataan ini, semoga mereka yang memang mencintai karya saya tidak membeli barang KW," jelas Igun, sapaannya.

Baca Juga:

Menurut Ivan Gunawan, oknum yang memalsukan barang miliknya sempat berjualan melalui siaran langsung.

Dia menilai pelaku sudah tidak tahu malu padahal telah merugikan brand orang lain.

Presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan mengungkapkan bahwa karya miliknya yakni hijab telah dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI