Karya Penyintas Binaan BAZNAS Hadir di Pameran EDRR 2025
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpartisipasi dalam ajang Emergency and Disaster Reduction & Rescue (EDRR) 2025 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Rabu–Jumat (13–15/8/2025).
Melalui program “Pasar Penyintas”, BAZNAS menghadirkan berbagai produk karya penyintas bencana binaannya.
Kehadiran BAZNAS di ajang tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pemulihan dan kemandirian ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Program pemberdayaan yang dijalankan diharapkan dapat membantu penyintas tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga bangkit secara ekonomi.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan Pasar Penyintas menjadi momentum penting untuk memperkenalkan hasil karya penyintas kepada masyarakat luas.
“Produk-produk tersebut merupakan buah dari pembinaan BAZNAS RI melalui program berbasis kearifan lokal,” ujarnya, Kamis (14/8).
Menurut Saidah, Pasar Penyintas tidak hanya sekadar memamerkan barang dagangan, tetapi juga menjadi sarana promosi potensi ekonomi penyintas.
“Kami ingin menunjukkan bahwa penyintas bencana memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit, berkreasi, dan memberikan kontribusi nyata,” katanya.
BAZNAS memperkenalkan karya para penyintas di Pameran EDRR 2025, JIExpo Kemayoran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BAZNAS dan Kemlu RI Koordinasi Airdrop Bantuan Bersama TNI untuk Gaza
- Bersama BAZNAS, Le Minerale Kirim 224.000 Liter Air Bersih ke Gaza
- Kemenag Atur Ulang Mekanisme Seleksi Pimpinan BAZNAS Lewat PMA 10/2025
- Bersama Satgas Merah Putih, BAZNAS salurkan 800 Ton untuk Gaza
- Beri Pelatihan Marketing Afiliasi, BAZNAS Bantu Warga Rusun jadi Wirausaha Digital
- Rumah Sehat BAZNAS Gelar Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Desa Pelawa Baru