Karya tentang Rumah Tahfiz Antar Awardee BCB Raih Prestasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Jambi, Zulfan Fajri Hutabarat, meraih Juara 3 Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) BKS PTN BARAT Se-Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Universitas Singaperbangsa Karawang.

Penerima Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) 2025, ini bersama timnya meraih penghargaan tersebut melalui karya ilmiah berjudul Optimalisasi Peran Rumah Tahfiz dalam Peningkatan Literasi Al-Qur'an sebagai Upaya Pemberantasan Buta Aksara Menuju Generasi Qurani di Desa Pematang Raman.

Karya itu menawarkan strategi revitalisasi rumah tahfiz sebagai upaya meningkatkan literasi Al-Qur'an di Jambi.

Menurut Zulfan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan yang diterimanya melalui program Beasiswa Cendekia Baznas.

Dia menilai beasiswa tersebut tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi masyarakat.

"Prestasi ini berawal dari semangat untuk memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan yang didukung oleh Beasiswa Cendekia Baznas, dan saya berharap capaian ini dapat menginspirasi seluruh awardee untuk terus mengharumkan nama Baznas di tingkat nasional maupun internasional," ujar Zulfan.

Dia mengatakan, program Beasiswa Cendekia Baznas menjadi motivasi bagi dirinya dan tim untuk mengembangkan gagasan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan di tingkat desa.

Zulfan juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan yang diberikan Baznas selama menempuh pendidikan. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pengembangan kapasitas akademik maupun organisasi.