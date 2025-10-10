Karyawan Alfamart Diperkosa Sebelum Dibunuh
jpnn.com, KARAWANG - Penyebab kematian Dina Oktaviani (21), karyawan Alfamart mulai terungkap. Korban diperkosa sebelum akhirnya dibunuh.
Satreskrim Polres Karawang menangkap pelaku yang merupakan rekan kerja korban.
"Pembunuhan itu terungkap setelah pada Selasa (7/10) ditemukan jenazah yang mengambang di Sungai Citarum wilayah Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari," ungkap Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah, Kamis.
Dia mengatakan setelah petugas melakukan penyelidikan, ternyata jenazah yang ditemukan mengambang di Sungai Citarum itu adalah seorang perempuan bernama Dina Oktaviani.
Dari hasil penyelidikan terungkap kalau korban diduga dibunuh oleh rekan kerjanya, yakni Heryanto (27).
Pelaku ditangkap di tempat kerjanya di minimarket yang berada di Rest Area KM 72 Tol Cipularang-Purbaleunyi atau di sekitar Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.
"Tim Taktis Sanggabuana Polres Karawang bersama dengan Resmob Polda Jabar mengamankan pelaku sehari setelah jasad korban ditemukan," katanya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang bernama Heryanto melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan finansial.
