Karyawan Alice Norin Jadi Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, Begini Kondisinya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Alice Norin mengabarkan bahwa karyawannya, Shofi turut menjadi korban kecelakaan kereta KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.
Dia mengatakan bahwa Shofi menumpangi kereta ketika menuju pulang ke rumah.
"Update info: Shofi tim konten mengalami kecelakaan di kereta arah pulang," ungkap Alice Norin melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (28/4).
Perempuan berusia 38 tahun itu memperlihatkan bukti pesan dari tim yang menyampaikan kabar bahwa Shofi menjadi korban kecelakaan kereta.
Dalam pesan tersebut terungkap bahwa Shofi sempat terjepit hingga terpental keluar kereta.
Alice Norin bersyukur Shofi masih bisa selamat dari kejadian kecelakaan kereta tersebut.
"Dia bilang, keretanya kegencet, dia kelempar keluar," jelasnya.
Akan tetapi, Alice Norin sangat terkejut karena karyawan lainnya ternyata juga mengalami musibah.
