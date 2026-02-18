Karyawan BUMD di Bengkalis Ditangkap Gegara Merambah Hutan dan Picu Karhutla Seluas 5 Hektare
jpnn.com, BENGKALIS - Personel Satreskrim Polres Bengkalis menetapkan pria berinisial MS (49), yang merupakan karyawan BUMD sebagai tersangka kasus tindak pidana menduduki kawasan hutan tanpa izin.
Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menghanguskan sekitar 5 hektare lahan gambut.
Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan tersangka MS alias Samsul ditangkap setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa (17/2/2026).
“Tersangka diduga kuat melakukan perambahan di kawasan HPK di Dusun Mekar, Desa Batang Duku,” kata Fahrian Rabu (18/2).
Fahrian menjelaskan peristiwa ini bermula pada Senin 9 Februari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.
Saat itu, api berkobar di Jalan Thomas, Dusun Mekar.
Upaya pemadaman dilakukan oleh Ketua RT, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan warga setempat.
"Berdasarkan hasil olah TKP oleh Unit Reskrim Polsek Bukit Batu dan Unit Tipidter Polres Bengkalis, ditemukan adanya beberapa titik bekas pembakaran (perunan) di lahan milik tersangka,” lanjut Fahrian.
Satreskrim Polres Bengkalis menetapkan pria berinisial MS (49), yang merupakan karyawan BUMD sebagai tersangka kasus tindak pidana menduduki kawasan hutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AKBP Didik Putra Kuncoro Resmi Jadi Tersangka Narkoba
- PTPN IV PalmCo dan TNI/Polri Gelar Sinergi Tanggap Karhutla
- Begini Hubungan AKBP Didik dengan Aipda Dianita yang Dititipi Sekoper Narkoba, Hmmm
- PalmCo Gandeng TNI-Polri Gelar Aksi Tanggap Darurat Karhutla di Sejumlah Titik
- Belasan Titik Panas Terdeteksi di Pelalawan, Pemda Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla
- Kasus Penganiayaan, Penahanan Habib Bahar Ditangguhkan