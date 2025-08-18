Karyawan J99 Corp Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Bukit

jpnn.com, SENTUL - Ada beragam cara dilakukan masyarakat untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan karyawan J99 Corp. dengan mengibarkan bendera merah putih di atas bukit.

Kegiatan ini diiringi dengan berjalan kaki di alam terbuka. Setelah itu mereka melakukan prosesi pengibaran bendera merah putih di atas bukit dan melakukan penghormatan.

"Ini sebagai upaya membangun kebersamaan seiring peringatan HUT RI, juga karena banyak nilai-nilai perjuangan yang kami resapi," kata CEO J99 Corp., Ganesya Widya, Senin (18/8).

Gilang menyebutkan, aksi berjalan bersama, bermakna, seluruh tim beradaptasi dengan medan, kondisi jalan, hingga kecepatan rekan di depan dan di belakangnya. Apabila ada yang lebih lambat, dianalisa penyebabnya dan dicari solusinya.

Hal yang sama jika ada yang kelelahan maka akan ditemani dan diberi energi. Apabila ada yang ingin menyerah, maka diberikan motivasi atau semangat.

"Seperti para pahlawan yang membawa kita pada kemerdekaan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, semua tantangan dan kesulitan dijalani dengan kompak oleh seluruh tim untuk mencapai tujuan bersama,” tuturnya.

Total 45 orang karyawan J99 Corp. yang merupakan gabungan dari berbagai unit bisnis seperti MSGLOW Beauty, MS Glow for Men, MS Glow Aesthetic, Jiwater, Kosme Health, dan manufaktur lainnya mengikuti kegiatan yang dinamakan J99 Trekking Day.

Kegiatan yang secara istimewa dilaksanakan dalam momentum HUT ke-80 RI. Mereka menyusuri bukit Sentul, persawahan, perkebunan, hingga hutan pinus menuju puncak bukit.