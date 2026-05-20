Karyawan Muslim PalmCo Salurkan 1.700 Hewan Kurban

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, karyawan muslim PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menyiapkan 1.713 ekor hewan kurban untuk disalurkan ke sekitar wilayah operasional perusahaan di berbagai daerah.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.483 ekor sapi dan 230 ekor kambing atau domba.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, pengadaan hewan kurban mayoritas berasal dari partisipasi sukarela para karyawan muslim di lingkungan perusahaan.

Menurut dia, upaya itu menjadi bagian dari budaya gotong royong yang terus dipertahankan di tengah aktivitas bisnis perusahaan.

Pembiayaan hewan kurban ini sebagian besar berasal dari urunan mandiri karyawan di berbagai unit kerja.

“Ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tumbuh di lingkungan perusahaan,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Baca Juga: Program Kurban Berkah Berdayakan Desa Perluas Manfaat hingga Pelosok Indonesia

Jatmiko menjelaskan pelaksanaan kurban tidak semata dimaknai sebagai kegiatan seremonial keagamaan, melainkan juga upaya memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Menurut Jatmiko, distribusi daging kurban tahun ini juga diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra.