Karyawan Perusahaan Otomotif di Cikarang Dibunuh
jpnn.com, BEKASI - Seorang petugas pramu kantor atau office boy (OB) yang bekerja di salah satu perusahaan otomotif wilayah Cikarang, Bekasi, dibunuh.
Setelah kejadian, pelaku berinisial TB ditangkap petugas Polsek Cikarang Barat.
"Terduga pelaku diamankan petugas tak lama setelah menikam korban, yakni saudara MW (35)," kata Kapolsek Cikarang Barat AKP Tri Baskoro Bintang, Sabtu (11/10).
Dia mengungkapkan TB diamankan di lokasi yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif petugas.
"Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk membuat kasus ini terang benderang, termasuk mengungkap motif di balik tindak penikaman tersebut," katanya.
Penyidik Mapolsek Cikarang Barat juga telah memeriksa dua orang saksi.
Berdasarkan keterangan saksi, sempat terjadi cekcok antara korban dengan pelaku di lokasi kejadian sebelum penikaman terjadi.
"Berdasarkan keterangan saksi, cekcok itu berlanjut dengan aksi saling dorong yang mengakibatkan korban terjatuh," katanya.
Saksi mengungkapkan sempat terjadi cekcok antara korban karyawan perusahaan otomotif di Cikarang dengan pelaku.
