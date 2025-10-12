Karyawan Perusahaan Otomotif di Cikarang Dibunuh

jpnn.com, BEKASI - Seorang petugas pramu kantor atau office boy (OB) yang bekerja di salah satu perusahaan otomotif wilayah Cikarang, Bekasi, dibunuh.

Setelah kejadian, pelaku berinisial TB ditangkap petugas Polsek Cikarang Barat.

"Terduga pelaku diamankan petugas tak lama setelah menikam korban, yakni saudara MW (35)," kata Kapolsek Cikarang Barat AKP Tri Baskoro Bintang, Sabtu (11/10).

Baca Juga: Brankas Rusak pada Kasus Sekuriti Bank Tewas di Bekasi

Dia mengungkapkan TB diamankan di lokasi yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif petugas.

"Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk membuat kasus ini terang benderang, termasuk mengungkap motif di balik tindak penikaman tersebut," katanya.

Penyidik Mapolsek Cikarang Barat juga telah memeriksa dua orang saksi.

Baca Juga: Dua Pelajar Tewas dalam Tawuran di Bekasi

Berdasarkan keterangan saksi, sempat terjadi cekcok antara korban dengan pelaku di lokasi kejadian sebelum penikaman terjadi.

"Berdasarkan keterangan saksi, cekcok itu berlanjut dengan aksi saling dorong yang mengakibatkan korban terjatuh," katanya.