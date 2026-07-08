menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Jepang

Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Jepang

Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Jepang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menghadirkan program Employee Award ke Jepang, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja nyata insan terbaiknya. Foto dok PNM

jpnn.com, PAPUA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) kembali menghadirkan program Employee Award ke Jepang, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja nyata insan terbaiknya.

Penghargaan ini diberikan kepada karyawan berprestasi dari berbagai wilayah Indonesia yang telah menunjukkan integritas, semangat melayani, dan kontribusi dalam mendampingi lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia hingga Juni 2026.

Melalui perjalanan ini, para awardee tidak hanya diajak untuk mengenal budaya kerja Jepang yang dikenal disiplin dan inovatif, tetapi juga membawa pulang inspirasi baru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat budaya kerja di lingkungan PNM.

Baca Juga:

Salah satu penerima penghargaan adalah Rodrina, Account Officer PNM yang mendampingi nasabah di wilayah Jayapura, Sorong, dan Merauke.

Baginya, penghargaan ini menjadi perjalanan yang penuh makna setelah dua tahun mengabdi bersama PNM. Tidak hanya memberikan kesempatan untuk berkembang sebagai profesional, PNM juga telah membawa perubahan besar bagi kehidupan keluarganya.

"Terima kasih banyak kepada PNM. Bergabung dengan PNM benar-benar membawa berkat bagi keluarga saya. Dari pekerjaan ini saya bisa membangun rumah untuk orang tua saya dan menyekolahkan lima adik saya. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para ibu nasabah yang setiap hari juga berjuang mengubah kehidupan keluarganya," ungkap Rodrina.

Baca Juga:

Program Employee Award merupakan bagian dari komitmen PNM dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus memperkuat budaya perusahaan.

Melalui pengalaman belajar secara langsung di Jepang, para awardee diharapkan memperoleh perspektif baru mengenai etos kerja, kolaborasi, inovasi, dan pelayanan yang dapat diterapkan dalam mendukung transformasi perusahaan serta meningkatkan kualitas pendampingan kepada masyarakat prasejahtera.

Bagi PNM, pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian modal dan pendampingan dan pengembangan usaha pada nasabah saja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI