jpnn.com, GRESIK - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui TelkomGroup terus mendorong kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan.

Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Aksi Lestari dengan menanam 1.000 bibit mangrove di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Kegiatan ini melibatkan karyawan TelkomGroup yang tergabung dalam Telkom Employee Social Activity (TESA) bersama masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian dan pemulihan ekosistem pesisir.

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Penanaman mangrove difokuskan pada sejumlah titik pesisir yang membutuhkan penguatan vegetasi.

Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi TelkomGroup dalam mendukung rehabilitasi kawasan pesisir, mengurangi risiko abrasi, serta menjaga keberlangsungan habitat berbagai biota laut.

Keterlibatan masyarakat dan karyawan dalam kegiatan ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto menyampaikanpelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan karyawan perusahaan.