Karyawan Tewas di Gudang Aksesoris Bandung, Diduga Bunuh Diri
jpnn.com, BANDUNG - Seorang karyawan pria berinisial DS (45 tahun) ditemukan tewas di dalam gudang aksesoris di Jalan Inhoftank, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung pada Rabu (11/2/2026) siang.
Kapolsek Astanaanyar Kompol Fetrizal mengatakan, sebelum kejadian pelaku bunuh diri tengah berada di toko yang berlokasi di kawasan Regol.
Korban kemudian disuruh atasannya untuk mengambil barang di gudang sekitar pukul 09.00 WIB.
Namun, DS tidak kunjung kembali. Akhirnya karyawan lain diminta untuk mengecek ke gudang, dan justru menemukan rekannya itu sudah meninggal dunia dengan kondisi badan telungkup dan berceceran darah.
"Setelah mendatangi TKP, kami menemukan salah satu karyawan dalam posisi tertelungkup di bawah tangga. Artinya bukan di samping tangga, di ujung tangga. Posisinya tertelungkup dan kami pastikan dalam keadaan meninggal dunia," kata Fetrizal saat ditemui di TKP.
Polisi kemudian melakukan olah TKP, termasuk meminta keterangan saksi-saksi dan mengecek CCTV.
Berdasarkan penyelidikan awal, polisi menemukan tali yang melilit di leher korban.
"Di lantai dua tepatnya teralis besi di ujung tangga dan juga di lantai dua kami temukan ada kursi yang sudah tidak pada posisinya," ucapnya.
Seorang karyawan pria berinisial DS ditemukan tewas di dalam gudang aksesoris di Jalan Inhoftank, Kota Bandung. Begini kronologi kejadiannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ojol Curhat Banyak Penumpang Ogah Pakai Helm, Ini Alasannya
- Wali Kota Bandung Ajak Pengelola Kawasan Wisata Perkuat Pengelolaan Sampah Mandiri
- Situasi Memanas, Datang Alat Berat, SMAN 13 Bandung Sempat Terancam Disegel
- Cahyadi Syok Lihat Pemuda Bunuh Diri Lompat di Flyover Pasupati Bandung
- Dana Operasional Belum Cair, Satu SPPG di Antapani Kulon Bandung Terpaksa Tutup
- Bocah Berusia 3 Tahun di Palembang Tewas Terjebak Kobaran Api