Karyawan Toko di Pasar 16 Ilir Palembang Diduga Bobol Rekening Bos, Rp60,8 Juta Raib

jpnn.com - Seorang wanita berinisial KE diamankan penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel atas dugaan membobol rekening BCA milik bosnya melalui akses mobile banking. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian mencapai Rp60.823.500.

Tersangka KE diketahui bekerja sebagai kasir sekaligus pramuniaga pada sebuah toko di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Tersangka diduga memanfaatkan kepercayaan korban berinisial PN (40) selaku pemilik toko yang sebelumnya memberikan akses untuk mengoperasikan perangkat dan aplikasi mobile banking guna menunjang transaksi usaha.

Peristiwa tersebut diduga berlangsung sejak 14 Oktober hingga 27 Oktober 2026. Dalam kurun waktu tersebut, tersangka diduga melakukan pemindahan dana tanpa seizin pemilik rekening sebanyak 34 kali transaksi dengan total mencapai Rp60.823.500.

Dana tersebut dikirimkan ke beberapa akun dompet digital DANA yang telah disiapkan sebelumnya. Sebagian uang diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang sebesar Rp31.600.000 disimpan di kediaman tersangka.

Kasus ini terungkap pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 13.27 WIB, setelah karyawan toko menemukan transaksi transfer mencurigakan pada mutasi rekening bank. Setelah dikonfirmasi kepada korban, diketahui bahwa transaksi tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari pemilik rekening.

Korban kemudian memblokir akses perbankan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumsel. Menindaklanjuti laporan itu, tim Unit II Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap keberadaan terduga pelaku.

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Hasilnya, petugas berhasil mengamankan tersangka KE di sekitar Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, pada Rabu 28 Oktober 2026 sekitar pukul 08.00 WIB.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Jery Antonius Nainggolan menerangkan bahwa dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A56 5G warna pink dan uang tunai sebesar Rp31.600.000.