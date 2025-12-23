KASAL Sampai Terbang ke Italia, Jemput Kapal Perang yang Dibeli Negara

jpnn.com, ITALIA - TNI Angkatan Laut (AL) secara resmi menerima KRI Prabu Siliwangi-321 yang baru selesai dibangun oleh galangan kapal asal Italia, Fincantieri. Upacara penyerahan dihadiri langsung oleh Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di galangan kapal Fincantieri, Muggiano, Italia, Senin (22/12).

Dalam siaran pers resminya, kehadiran kapal perang baru ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

"Modernisasi alat utama sistem senjata pertahanan yang berkelanjutan merupakan wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia," kata Ali.

Dengan penambahan KRI ini, Ali memastikan bahwa pertahanan laut Indonesia akan semakin kuat untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam upacara yang sama, dilaksanakan pula pelantikan Komandan KRI pertama. Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja dikukuhkan sebagai Komandan KRI Prabu Siliwangi-321 di geladak kapal.

Setelah pelantikan, kapal akan segera berlayar menuju Indonesia dan diperkirakan tiba pada awal Januari 2026. KRI Prabu Siliwangi-321 memiliki spesifikasi yang sama dengan KRI Brawijaya-321 yang sebelumnya juga diproduksi oleh Fincantieri.

KRI ini tercatat sebagai kapal perang terbesar dan termutakhir yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal dilengkapi dengan teknologi modern, sistem persenjataan canggih, serta kemampuan tempur dan manuver yang tinggi. (antara/jpnn)