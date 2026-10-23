Kasasi MA Ditolak, Perusahaan Ini Wajib Penuhi Hak Mantan Karyawan

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Grita Artha Kreamindo dalam perkara perselisihan hubungan industrial dengan mantan karyawannya, Rahman Sugandi.

Putusan bernomor 978 K/Pdt.Sus-PHI/2026 yang diputus pada 16 September 2026 tersebut menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara ini bermula dari gugatan Rahman Sugandi yang diajukan melalui kuasa hukumnya dari Telly Okto & Partners pada Februari 2026.

Dalam perkara Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Jkt.Pst, Rahman menuntut di antaranya pemenuhan hak pesangon serta pengembalian ijazah yang berada dalam penguasaan perusahaan selama masa kerjanya.

Kuasa hukum Rahman, Telly Oktowianti menjelaskan majelis hakim PHI mengabulkan gugatan kliennya untuk sebagian melalui putusan pada 20 Mei 2026.

Putusan tersebut mencakup penetapan jumlah pesangon dan pengembalian ijazah. “Putusan majelis hakim mengabulkan gugatan sebagian, di antaranya terkait jumlah pesangon dan pengembalian ijazah,” ujar Telly.

PT Grita Artha Kreamindo kemudian mengajukan kasasi atas putusan tingkat pertama. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Telly menilai putusan tersebut mencerminkan keadilan bagi kliennya yang telah bekerja di perusahaan selama kurang lebih 17 tahun, dengan jabatan terakhir sebagai staf.