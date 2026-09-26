Kasasi PP INI Dikabulkan MA, Pablo Benua Bicara Kepastian Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum sekaligus tim kuasa hukum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), Pablo Benua, menyambut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 1470/K/Pdt/2026.

Putusan tersebut menguatkan kepengurusan PP INI di bawah Ketua Umum Tri Firdaus Akbarsyah.

Pablo menyampaikan rasa syukurnya atas putusan tersebut yang dinilainya memberikan kepastian hukum bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) di seluruh Indonesia.

Menurut dia, putusan MA juga menjadi penegasan terhadap kedudukan INI sebagai wadah organisasi profesi notaris.

"Kemenangan ini bukan hanya milik Pak Tri Firdaus Akbarsyah semata, dan bukan juga milik sekelompok orang tertentu. Ini adalah kemenangan bagi marwah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi resmi yang menaungi profesi notaris di seluruh Indonesia," ujar Pablo.

Kreator konten mengatakan pihaknya sejak awal meyakini perkara tersebut dapat dimenangkan di tingkat kasasi.

Dia menilai Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar kubu Irfan Ardiansyah bermasalah secara hukum karena dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INI.

"Sejak awal kami sangat yakin gugatan ini akan menang, sebab Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh kubu sebelah merupakan kegiatan yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena melanggar AD/ART Ikatan Notaris Indonesia," katanya.