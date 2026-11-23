Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan 12 Polisi Diperiksa Buntut IRT Meninggal, Ini Temuan Propam
jpnn.com - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau memeriksa Kasat Narkoba Polres Pelalawan bersama 12 personel lainnya.
Pemeriksaan tersebut merupakan buntut penanganan kasus narkotika yang dikaitkan dengan meninggalnya seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial RF pada 14 November 2026.
Sebanyak 13 personel Satresnarkoba Polres Pelalawan diperiksa terkait dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan perkara narkotika yang melibatkan seorang pria berinisial SG.
Pemeriksaan dilakukan setelah muncul pemberitaan di media sosial yang menyoroti dugaan ketidakprofesionalan anggota Satresnarkoba Polres Pelalawan dalam menangani perkara tersebut.
Kabid Propam Polda Riau Kombes Harissandi mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh personel kepolisian.
“Kami menyampaikan rasa dukacita dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya saudari RF. Kami juga menyampaikan empati kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Harissandi Senin (23/11).
Harissandi menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah pemeriksaan.
Di antaranya meminta klarifikasi terhadap personel Satresnarkoba Polres Pelalawan, meminta keterangan SG, serta memeriksa dokter dan petugas medis yang melakukan visum.
Tim Propam Polda Riau memeriksa Kasat Narkoba Polres Pelalawan bersama 12 polisi lainnya terkait IRT meninggal saat penggeledahan di jalan. Ada hal serius.
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