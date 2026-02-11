Kasat Reskrim Polresta Manado Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kejadiannya

jpnn.com - Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto menjadi korban tabrak lari saat memimpin personel gabungan membubarkan aksi tawuran di Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Peristiwa ini menjadi perhatian serius Polda Sulawesi Utara dan akan menindak tegas pelaku," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah Hasibuan di Manado, Selasa (10/2/2026).

Kombes Alamsyah menegaskan bahwa serangan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) adalah ancaman serius yang tidak akan ditoleransi.

"Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena membahayakan keselamatan aparat dan masyarakat. Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (8/2), saat AKP Elwin meredam situasi tawuran, tiba-tiba sepeda motor pelaku melaju kencang dan menabrak perwira polisi itu.

Bukannya berhenti, pelaku justru langsung tancap gas melarikan diri dari kejaran petugas. Beruntung, kondisi AKP Elwin dalam keadaan baik meskipun sempat terkena benturan kendaraan.

Dalam keributan tersebut, polisi berhasil meringkus tiga pemuda yang diduga terlibat dalam keributan tersebut, yaitu DP (24) yang kedapatan membawa pisau badik besi putih, VK (29) membawa pelontar dan anak panah wayer yang sudah terpasang, dan ET (26) yang turut diamankan bersama kedua rekannya.

Ketiganya beserta barang bukti kini telah digelandang ke Mapolresta Manado untuk menjalani pemeriksaan intensif.