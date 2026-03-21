Kasatgas PRR & Presiden Laksanakan Salat Idulfitri di Aceh Tamiang

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian bersama Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam, kompleks hunian sementara (huntara) Aceh Tamiang, Sabtu (21/3).

Seusai salat, Presiden bersama Kasatgas Tito melakukan halalbihalal bersama masyarakat setempat. Presiden juga membagikan bingkisan Lebaran berupa paket sembako dan perlengkapan ibadah secara simbolis kepada masyarakat Aceh Tamiang. Kehadiran Presiden Prabowo bersama jajaran tersebut menjadi simbol kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra.

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Idulfitri 1447 Hijriah.

Presiden juga menghaturkan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat terdampak bencana.

Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas progres pemulihan yang berlangsung sangat cepat.

“Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100 persen [tidak ada lagi yang di tenda]. Di tenda sudah tidak ada lagi [pengungsi], 100 persen,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan apresiasi karena situasi di lingkungan pengungsian berangsur membaik.

Saat ini, para pengungsi telah menempati huntara yang disiapkan oleh pemerintah.