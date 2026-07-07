Kasatgas Tito Meninjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Siapkan Jalur Alternatif

jpnn.com, BENER MERIAH - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7).

Pemerintah berencana membangun jembatan sekaligus pelebaran ruas jalan di lokasi tersebut.

Jalur tersebut akan menjadi jalan alternatif selama perbaikan Jembatan Enang-Enang berlangsung.

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Diketahui masyarakat telah membangun Jembatan Enang-Enang secara swadaya.

Namun, karena kondisinya dinilai masih belum terlalu kokoh, pemerintah hanya mengizinkan kendaraan roda dua dan kendaraan ringan.

Sementara izin melintas untuk kendaraan bertonase besar menunggu hasil kajian teknis Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh.