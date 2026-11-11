Kasatgas Tito Serahkan Sejumlah Bantuan untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Nagan Raya

jpnn.com, NAGAN RAYA - Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menyerahkan sejumlah bantuan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Selasa (10/11).

Bantuan tersebut meliputi portable fire pump atau pompa pemadam kebakaran portabel, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya.

Bantuan ini diharapkan dapat mendukung penanganan dampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana susulan.

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Penyerahan bantuan tersebut berlangsung saat Tito mengunjungi Masjid Giok di Kabupaten Nagan Raya menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto.

Peralatan yang diserahkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembersihan lumpur dan material sisa banjir, termasuk pada fasilitas umum maupun lingkungan permukiman warga.

Dengan adanya bantuan ini, proses pemulihan wilayah terdampak diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat berat berupa ekskavator guna membantu penanganan wilayah yang rawan terdampak banjir susulan.

“Kami sudah mengalokasikan dari anggaran Satgas yang tidak seberapa, tetapi saya dedikasikan untuk membelikan alat berat, ekskavator, dan yang lain untuk daerah-daerah yang rawan banjir susulan. Jumlahnya sekitar 35 unit,” jelasnya.