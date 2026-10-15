Kasatgas Tito Ungkap Progres Signifikan Rehabilitasi & Rekonstruksi Sektor Kesehatan Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan progres pemulihan sektor kesehatan di daerah pascabencana mengalami kemajuan signifikan.

Dari puluhan rumah sakit umum daerah, ratusan Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu), hampir seluruhnya telah beroperasi 100 persen.

Oleh karena itu, Tito mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan (Menkes) yang mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengoptimalkan penanganan tersebut.

“RSUD hampir 100 persen semua, puskesmas 100 persen, tinggal enam pustu. Dan kami sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui proses percepatan rehab rekon yang ditarget tiga tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan,” ujar Tito.

Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan Pascabencana Alam di Sumatra secara hybrid dari Posko Satgas PRR, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/10).

Menurut Tito, upaya yang secara intensif dilakukan pemerintah tersebut bisa menjadi inspirasi pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk juga melakukan percepatan pemulihan.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus berupa pemberian tambahan bantuan anggaran kepada daerah sebanyak tiga kali.

Pertama bantuan diberikan sebesar Rp4 miliar untuk tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi masing-masing 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, serta sebanyak Rp20 miliar untuk masing-masing 3 provinsi.