Kasdam I/BB Brigjen Deki Tinjau Langsung Lokasi Banjir dan Bagikan Bantuan Sembako

Kasdam I/BB Brigjen Deki Tinjau Langsung Lokasi Banjir dan Bagikan Bantuan Sembako
Kasdam I/BB Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya saat pembagian sembako di lokasi banjir, di kawasan Jalan Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Jumat (28/11/2025). Foto: Pendam I/BB

jpnn.com - Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan (Kasdam I/BB) Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya turun langsung meninjau lokasi banjir di kawasan Jalan Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Jumat (28/11/2025).

Selain itu, Brigjen Deki juga membagikan bantuan kebutuhan pokok atau sembako kepada warga terdampak bencana banjir di wilayah itu.

Di lokasi bencana, Brigjen Deki melihat kondisi pemukiman warga yang masih tergenang air akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Dia juga berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan dalam situasi darurat tersebut.

Kasdam I/BB kemudian ikut menyerahkan bantuan sembako untuk warga terdampak bencana.

Paket bantuan berisi kebutuhan bahan pokok tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang untuk sementara waktu tidak dapat beraktivitas normal karena banjir.

Brigjen Deki menegaskan bahwa jajaran Kodam I/BB akan terus membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana, termasuk memastikan akses dan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

"Kami akan terus memantau situasi dan siap membantu kapan saja," kata Brigjen Deki, melalui siaran pers Pendam I/BB, Jumat (28/11/2025).

Kasdam I/BB Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya turun langsung meninjau lokasi banjir di kawasan Jalan Gaperta Ujung, Kecamatatan Medan Helvetia.

