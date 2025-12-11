Kasdam III Siliwangi Brigjen Agus Bhakti Raih Gelar Doktor di Universitas Padjadjaran

jpnn.com, JAKARTA - Kasdam III Siliwangi, Brigjen TNI Agus Bhakti, secara resmi menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu Hubungan Internasional setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor hari ini (Kamis, 11/12), di ruang sidang Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran, Bandung.

Sidang promosi doktor ini diketuai oleh Prof. Dr. Mohammad Benny Alexandri, Ketua Promotor Prof. Dr. Arifin Sudirman, Anggota Promotor Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Prof. Dr. Arry Bainus, serta para tim penguji Dr. Wawan Budi Darmawan, Dr. Yadi Nurfendi, dan Dr. Akim.

Brigjen Agus menyoroti urgensi pembangunan postur pertahanan siber nasional setelah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 yang sempat melumpuhkan layanan publik di berbagai kementerian dan lembaga.

Baca Juga: Universitas Padjadjaran dan Universitas Catania Kaji Pengurangan Bahaya Tembakau Alternatif

Hal itu terungkap dalam disertasinya yang berjudul "Strategi Pertahanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber Pascaperetasan Pusat Data Nasional".

"Ketahanan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan yang tampak, tetapi juga oleh pemikiran yang mampu mengantisipasi masa depan," ujar Brigjen Agus.

Brigjen Agus dalam presenasi memaparkan insiden PDN bukan sekedar gangguan teknis, melainkan serangan strategis terhadap kedaulatan digital Indonesia.

Baca Juga: Pegadaian Bangun The Gade Creative Lounge di Universitas Padjadjaran

Menurut dia, dari insiden tersebut memperlihatkan bahwa pertahanan siber Indonesia masih bersifat sektoral dan reaktif.

"Indonesia belum memiliki defense posture siber yang utuh," tegasnya.