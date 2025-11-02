Kasih Arahan di BIMTEKNAS, Presiden PKS Ingatkan Kader Soal Zero Case
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzamil Yusuf mengingatkan seluruh kader parpolnya, termasuk yang menempati posisi legislatif dan eksekutif tak memiliki kasus atau zero case.
Almuzzamil mengatakan hal itu saat menyampaikan arahan dalam BIMTEKNAS PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11).
"Komitmen pejabat publik PKS di eksekutif atau legislatif untuk bersih peduli profesional dan negarawan," kata dia, Minggu.
Diketahui, BIMTEKNAS diikuti legislator tingkat I, II, hingga III dari partai berkelir putih, oranye, dan hitam itu.
Almuzzammil berdoa pejabat publik PKS tidak terjerat kasus hukum, karena komitmen bersih menjadi ketentuan dalam AD/ART partai.
"Kami mohon pertolongan dari Allah SWT ujtik menjadikan seluruh anggota dewan kami semua, pejabat publik kami, zero case, tidak ada peristiwa yang mencederai kemuliaan PKS," katanya.
Almuzzamil dalam konferensi pers di sela-sela BIMTEKNAS kemudian memperoleh pertanyaan soal kemungkinan penindakan di internal jika ada kader PKS yang terjerat pidana.
Dia mengatakan PKS saat ini memiliki organisasi internal untuk menindak kader yang tersangkut pidana.
Presiden PKS Almuzzamil Yusuf mengatakan partainya akan menindak tegas kader yang terbukti terjerat kasus hukum.
