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Kasih Arahan Saat Bimteknas PKS, AMY Ingatkan Kebijakan Fiskal Berkadilan

Kasih Arahan Saat Bimteknas PKS, AMY Ingatkan Kebijakan Fiskal Berkadilan
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Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota PKS di Jakarta, Senin (19/10). DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menyebut kebijakan fiskal negara harus dirancang berkeadilan. Daerah tidak boleh menjadi halaman belakang pembangunan nasional. 

Hal demikian seperti disampaikan AMY dalam arahan politik saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota PKS di Jakarta, Senin (19/10).

"Setiap daerah harus menjadi bagian dari masa depan Indonesia,” kata dia seperti dikutip Selasa (20/10).

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AMY menuturkan Indonesia bukan hanya Jakarta. Keadilan fiskal bisa menentukan keberlanjutan pembangunan sekitar 80 ribu desa dan kesejahteraan masyarakat level bawah.

Dari situ, dia menilai kebijakan transfer ke daerah perlu disusun secara transparan dan terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. 

AMY mengatakan perumusan transfer ke daerah juga harus memperhatikan kondisi geografis, tingkat kemiskinan, serta risiko bencana di wilayah.

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Bagi PKS, kata dia, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dengan menetapkan alokasi anggaran, melainkan memastikan distribusi fiskal sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah.

AMY menegaskan upaya mewujudkan keadilan fiskal bukanlah untuk mempertentangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyebut kebijakan fiskal harus memastikan daerah tidak menjadi halaman belakang pembangunan nasional.

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