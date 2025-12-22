Kasih Ibu Hospital Denpasar Kantongi Akreditasi ACHS International

jpnn.com, DENPASAR - Kasih Ibu Hospital Denpasar meraih akreditasi ACHS International, sebuah pengakuan global atas penerapan standar mutu dan keselamatan pasien dalam layanan kesehatan.

Pencapaian ini memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wellness dan layanan medis yang mampu bersaing di tingkat internasional.

ACHS International atau Australian Council on Healthcare Standards dikenal sebagai lembaga akreditasi yang menerapkan parameter ketat dalam penilaian tata kelola rumah sakit, praktik klinis, budaya keselamatan pasien, hingga manajemen risiko.

Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan mutu layanan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Dalam proses akreditasi tersebut, Kasih Ibu Hospital Denpasar menerapkan metodologi EQuIP (Evaluation and Quality Improvement Program) yang menekankan peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.

Pendekatan ini memungkinkan setiap proses pelayanan dikaji secara sistematis guna meminimalkan risiko kesalahan medis serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien.

Capaian akreditasi ini melengkapi rekam jejak Kasih Ibu Hospital sebagai rumah sakit pertama di Bali yang sebelumnya meraih HIMSS EMRAM Stage 6, pengakuan internasional atas kematangan sistem rekam medis elektronik dan tata kelola informasi kesehatan.

Integrasi kesiapan digital dan standar klinis global menjadi fondasi layanan kesehatan yang lebih efektif dan aman.