Kasih Rapor Merah Buat Prabowo-Gibran, Konferensi Republik Ungkap 8 Catatan Kritis

jpnn.com, JAKARTA - Konferensi Republik kasih ponten merah bagi pemerintahan era Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka yang bakal dua tahun menjabat Presiden dan Wapres RI pada 20 Oktober 2026.

Wakil Ketua Konferensi Republik Jaleswari Pramodhawardani menyebut pemerintahan saat ini tak berkompeten menjalankan amanat konstitusi.

"Pemerintah saat ini tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jaleswari saat membacakan pernyataan sikap kelompok tersebut di Jakarta, Senin (19/10).

Konferensi Republik menganggap rapor merah pemerintahan Prabowo-Gibran bermula dari cacat konstitusional di hulu kekuasaan.

Jaleswari menilai Prabowo-Gibran memang terpilih secara sah melalui pemilu, tetapi diawali putusan MK nomor 90 yang memuat pelanggaran etik berat.

"Pemerintahan yang sejak pencalonan tak sanggup memastikan syarat paling dasar terpenuhi, dua tahun kemudian memperlihatkan ketidakcakapan yang sama dalam mengurus negara. Kami menilai pemerintahan ini inkompeten," ujar dia melanjutkan sikap Konferensi Republik.

Mereka pun membeberkan rapor merah Prabowo-Gibran dengan mengungkap sejumlah catatan yang dibacakan Jaleswari, berikut poinnya:

1. Runtuhnya kepercayaan publik luas.