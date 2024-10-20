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Kasih Rapor Merah Kinerja Prabowo-Gibran, Pakar: Ikan Busuk dari Kepalanya

Kasih Rapor Merah Kinerja Prabowo-Gibran, Pakar: Ikan Busuk dari Kepalanya
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Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai perbaikan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak bisa dijawab dengan reshuffle para menteri di kabinet.

Hal demikian dikatakan dia saat kelompok yang menamakan diri Konferensi Republik menggelar pernyataan bersama Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Bivitri menilai reshuffle tak bisa memperbaiki kinerja pemerintahan andai program dan konfigurasi politik saat ini masih sama. 

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"Mau delapan kali lagi (reshuffle, red), mau 80 kali lagi, kalau programnya masih sama, konfigurasinya masih sama, yang punya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pembakaran hutan masih sama, percayalah, enggak akan terjadi apa pun," kata dia, Senin.

Menurut dia, rakyat pada akhirnya hanya menjadi korban dari ketidakbecusan pemerintahan menjalankan amanat konstitusi. Misalnya, melindungi rakyat dari asap karhtula. 

"Ya, yang jadi korban kami lagi, kami lagi. Enggak bisa napas kawan-kawan kita di Kalimantan, di Papua," ujar Bivitri. 

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Dia pun mengungkit pernyataan Prabowo dalam sebuah pidato menyikapi kinerja pemerintahan yang jeblok.

"Saya kira sederhananya kita kutip saja apa yang dikatakan sendiri oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, 'Ikan busuk dari kepalanya.' Maka, evaluasilah kepalanya. Bukan menteri-menterinya, bukan dengan menambah wamen," kata dia.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menggunakan istilah ikan busuk dari kepalanya menyikapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang jeblok.

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