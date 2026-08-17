Kasino di Batam Beroperasi dalam Ruko, Bareskrim Sita Uang Sebanyak Ini

jpnn.com - Tim gabungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang menangkap 197 orang saat penggerebekan lokasi perjudian jenis kasino di kawasan Nagoya, Batam.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menyebut penggerebekan dilakukan pada Sabtu (15/8) sekitar pukul 21.30 WIB, di salah satu rumah toko kawasan Nagoya.

Dia menyebut penyelidikan ini sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu berawal dari informasi masyarakat.

"Kami mengambil langkah penggerebekan untuk dugaan tindak pidana perjudian jenis kasino," kata Nunung, Minggu (16/8/2026).

Polisi masih mengidentifikasi peran masing-masing orang yang ditangkap. Mereka terdiri atas pemilik berinisial A, dua manajer, lima kasir, satu pengawas, 25 penukar chip, 65 dealer atau bandar, dua tenaga pemasaran, serta 96 pemain.

Dari 96 pemain tersebut, sebanyak 86 orang merupakan warga negara Indonesia dan 10 lainnya warga negara asing.

"Di antaranya ada tujuh warga negara China, dua warga negara Singapura dan satu warga negara Malaysia," ungkapnya.

Polisi turut mengamankan uang tunai sekitar Rp 7,297 miliar yang tersimpan dalam tiga brankas. Selain itu, uang dari aktivitas penukaran chip mencapai sekitar Rp 500 juta sehingga total uang tunai yang diamankan sekitar Rp 7,79 miliar.