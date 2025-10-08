Kaspersky & PT KIMS Berkolaborasi Memperluas Jangkauan Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan keamanan siber global Kaspersky memperluas bisnis konsumen di Indonesia dengan menggandeng PT Kharisma Inside Mandiri Sejahtera (PT KIMS) sebagai mitra distribusi resmi.

Melalui kemitraan ini, Kaspersky berupaya menghadirkan perlindungan digital yang lebih luas, mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Terlebih, seiring meningkatnya gaya hidup digital, pengguna internet di Indonesia semakin rentan terhadap berbagai ancaman siber seperti phishing, penipuan online, dan malware.

Tahun lalu, solusi Kaspersky berhasil memblokir hampir 20 juta ancaman web yang menargetkan pengguna di Indonesia.

Angka ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan digital di era konektivitas tanpa batas ini.

Kemitraan dengan PT KIMS akan memungkinkan Kaspersky memanfaatkan jaringan distribusi nasional yang luas untuk memperkuat penetrasi produk keamanan siber andal ke berbagai segmen, mulai dari keluarga, pelajar, hingga pelaku usaha kecil, menengah dan perusahaan.

“Indonesia merupakan salah satu pasar digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Melindungi konsumen di ekosistem digital yang semakin dinamis ini menjadi prioritas utama kami,” ujar Choon Hong Chee, Head of Consumer Channel Asia Pacific di Kaspersky.

“Melalui kerja sama dengan PT KIMS, kami dapat menghadirkan solusi keamanan terpercaya Kaspersky lebih dekat ke jutaan masyarakat Indonesia, agar mereka dapat menikmati teknologi dengan rasa aman dan percaya diri menyongsong masa depan," sambungnya.