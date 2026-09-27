Kaspersky Temukan Modus Penipuan Baru, Calon Pembeli iPhone 18 Wajib Waspada

jpnn.com, JAKARTA - Para ahli perusahaan keamanan siber Kaspersky menemukan situs website palsu yang mempromosikan penawaran fiktif untuk iPhone 18 series.

Diketahui, iPhone 18 series resmi dirilis secara global. Produk baru sebutan Apple itu akan dipasarkan di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Antusiasme masyarakat terhadap gawai generasi baru iPhone 17 itu cukup tinggi, termasuk di Indonesia. Melihat antusiasme yang tinggi membuat para oknum melakukan berbagai cara untuk bisa mengelabui para penggemar perangkat tersebut.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky menemukan sejumlah situs web palsu yang memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap peluncuran iPhone 18 untuk menawarkan perangkat dengan harga dan skema pembelian fiktif.

Senior Web Content Analyst Kaspersky Olga Altukhova mengatakan website palsu itu mempromosikan peluncuran iPhone 18 untuk menawarkan perangkat dengan harga dan skema pembelian fiktif.

Dia menyebut situs-situs penipuan tersebut ditemukan dalam sejumlah bahasa, antara lain Inggris, Arab, dan Portugis.

"Selama bertahun-tahun, kami telah melihat munculnya berbagai penawaran penipuan yang bertepatan dengan peluncuran perangkat populer," ujar Olga Altukhova dalam siaran persnya, Minggu (27/9).

Salah satu situs menawarkan iPhone 18 dengan potongan harga hingga 25 persen.