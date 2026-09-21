Kaspersky Temukan Varian Baru Malware MacSync, Pengguna Mac Wajib Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Kaspersky menemukan versi terbaru malware MacSync yang bisa mencuri informasi sensitif, termasuk data dompet kripto dan aset digital.
Malware itu dikatakan akan menyasar perangkat Mac. Oleh karena itu, pengguna Mac diimbau tetap waspada terhadap MacSync.
Dikutip dari siaran pers Karpesky, Senin, malware MacSync itu muncul pertama kali muncul pada 2024-2025 sebagai virus pencuri informasi AMOS.
Namun, Kaspersky menyebut malware itu mengalami perubahan signifikan.
Versi terbaru yang terdeketsi pada September 2026 lalu itu menggunakan rantai infeksi baru yang lebih kompleks untuk menyebarkan infostealer dan backdoor ke perangkat korban.
Serangan itu dimulai ketika berkas berbahaya masuk ke perangkat pengguna.
Hal itu bisa terjadi akibat pengguna mengunduh malware yang menyamar sebagai aplikasi tertentu.
Semisal aplikasi berbagi dokumen, aplikasi dompet kripto, atau aplikasi lainnya.
Peneliti Kaspersky menemukan versi terbaru malware MacSync yang bisa mencuri informasi sensitif.
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