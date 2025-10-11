Kasus Amar Zoni Terungkap, Lapas Perempuan Semarang Digeledah

jpnn.com, SEMARANG - Mendaklanjuti instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM seusai terbongkarnya kasus Amar Zoni, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menggelar razia gabungan pada Jumat (10/10) malam.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Ade Agustina, mengatakan razia dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di dalam lapas.

“Fokus razia gabungan bersama TNI dan Polri malam ini untuk memastikan tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika di dalam lapas,” ujar Ade kepada wartawan.

Razia dimulai sekitar pukul 23.30 WIB dan menyasar dua kamar narapidana kasus narkotika, yaitu Kamar 1 dengan 29 penghuni dan Kamar 8C yang berisi 14 orang.

“Kamar 8C dihuni para napi narkotika yang tengah mengikuti program rehabilitasi sosial, sedangkan kamar 1 berisi napi kasus narkotika dengan beberapa di antaranya menjalani hukuman seumur hidup,” ujar Ade.

Dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang.

Namun ditemukan sejumlah obat medis dalam jumlah berlebihan yang seharusnya disimpan di poliklinik lapas dalam pengawasan petugas kesehatan.

Menurut Ade, penyimpanan obat medis secara mandiri dapat berisiko disalahgunakan oleh narapidana, terutama ketika dalam kondisi tertekan atau mengalami gangguan psikologis.