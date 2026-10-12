Kasus As Roda Omoda 5 Patah, Pemerintah Turun Tangan dan Chery Recall Ribuan Unit

jpnn.com - Kejadian insiden sumbu roda belakang (rear axle) yang patah dan terlepas di tengah jalan, mendadak jadi sorotan hangat para pemilik Chery Omoda 5 di Malaysia.

Insiden terbaru itu terjadi pada 6 Oktober 2026 di Jalan Pandan, Johor Bahru, Malaysia, dekat pusat perbelanjaan AEON Mall Tebrau City.

Menanggapi insiden berisiko tinggi tersebut, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia merespons tegas dengan membekukan sementara izin persetujuan tipe kendaraan (Vehicle Type Approval) untuk Omoda 5.

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Langkah drastis otoritas transportasi setempat ini langsung direspons cepat oleh Chery Auto Malaysia.

Pabrikan asal Tiongkok tersebut secara resmi mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk 8.878 unit Omoda 5 varian C dan H yang terdampak.

Unit diimbau menjalani pemeriksaan komprehensif hingga penggantian komponen secara cuma-cuma.

Bagi Chery, ini bukan kali pertama Omoda 5 terbelit masalah sumbu roda.

Kasus serupa pernah mencuat dua tahun lalu, saat sebuah unit Omoda 5 mengalami patah axle saat melaju di jalan raya.