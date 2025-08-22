menu
Kasus Batita Meninggal Akibat Cacingan, Menkes Budi: Ini Alarm Pelayanan Kesehatan Indonesia

Kasus Batita Meninggal Akibat Cacingan, Menkes Budi: Ini Alarm Pelayanan Kesehatan Indonesia
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ditemui usai mengisi seminar nasional 'Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan' di Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti kasus batita asal Sukabumi bernama Raya, yang meninggal dunia usai seluruh tubuhnya dipenuhi cacing gelang. 

Kasus tersebut viral dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Ditemui usai mengisi seminar nasional kesehatan bersama ribuan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Budi mengaku prihatin dan sedih dengan kejadian itu. 

Budi mengatakan Kemenkes sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sukabumi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 

"Yang pertama, ya, kami sedih melihat bahwa masih banyak masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan dengan baik. Perbedaan antara kualitas layanan kesehatan di kota-kota besar dan di daerah-daerah terpencil itu masih sangat jauh," kata Budi, Jumat (22/8). 

Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar layanan kesehatan merata di seluruh Indonesia dan dapat diakses masyarakat. Termasuk di Provinsi Jawa Barat. 

"Contoh kasus ini menjadi kayak alarm buat kami untuk memastikan bahwa enggak usah jauh-jauh lah yang di Jawa Barat aja," ujarnya. 

Budi mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan dasar satu per satu. 

