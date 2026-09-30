Kasus BGN Siap Masuk Pengadilan, Pakar Sebut Bukti Kejagung Sudah Solid

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formal untuk dilimpahkan ke persidangan.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan bahwa konstruksi perkara yang dibangun penyidik Jampidsus sudah didasarkan pada alat bukti yang solid.

Fickar menjelaskan, kecukupan alat bukti, mulai dari keterangan puluhan saksi, ahli, hingga dokumen pendukung, menjadi fondasi utama Kejagung dalam membawa mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan tersangka lainnya ke meja hijau.

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"Konstruksi perkara dibangun berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, baik keterangan saksi, ahli, bukti surat, dan lain-lain, sehingga memenuhi syarat untuk disidangkan di pengadilan," ujar Fickar.

Terkait angka kerugian negara bernilai fantastis yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Fickar menilai proses pembuktiannya di persidangan akan berjalan sesuai standar hukum acara yang berlaku.

"Saya kira semua standar saja. Hasil audit BPKP nantinya akan dibuktikan di persidangan, apakah memang terbukti ada kerugian negara sebagaimana diperhitungkan oleh BPKP," jelasnya.

Lebih lanjut, Fickar mengapresiasi langkah penyidik Kejagung yang bergerak cepat menyita berbagai barang bukti serta aset tersangka, termasuk penyegelan kantor di kawasan SCBD Jakarta.

Menurutnya, langkah ini membuktikan bahwa penegakan hukum oleh Korps Adhyaksa tidak hanya berfokus pada pemidanaan badan, tetapi juga pada pengembalian keuangan negara (asset recovery).