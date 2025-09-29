menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kasus Briptu Rizka Sintiani Bunuh Suami Segera Disidang

Kasus Briptu Rizka Sintiani Bunuh Suami Segera Disidang

Kasus Briptu Rizka Sintiani Bunuh Suami Segera Disidang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Esco Faska Rely, Briptu Riska Sintiani (kedua kanan) menjalani rekonstruksi di rumahnya, Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat, NTB, Senin (29/9/2025). (ANTARA FOTO/Dhimas Budi Pratama/rwa)

jpnn.com - Oknum polisi Briptu Rizka Sintiani bakal segera disidang atas kasus pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

Pembunuhan terjadi di rumah mereka di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan lima tersangka dengan salah seorang di antaranya istri almarhum, Briptu Rizka Sintiani.

Baca Juga:

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menyebut penyidik tinggal melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum atau dalam tahap dua.

"Tahap duanya diminta habis tahun baru, informasi dari koordinasi penyidik dan jaksanya demikian," kata dia, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, Harun Al Rasyid dari Kejari Mataram mengatakan berkas milik lima tersangka yang sudah P-21 atau dinyatakan lengkap dan tinggal menunggu pelaksanaan tahap dua pada pekan depan yang sudah masuk awal tahun 2026.

Baca Juga:

Lima tersangka dalam kasus ini, selain Briptu Rizka yang merupakan istri almarhum, juga adalah orang terdekatnya, yakni Paozi sahabat dari Brigadir Esco, Amaq Saiun, orang yang pertama kali menemukan jenazah Brigadir Esco yang juga masih kerabat dekat dari Briptu Rizka.

Dua tersangka lain adalah istri dari Amaq Saiun, yakni Nuraini dan adik sambung dari Briptu Rizka bernama Deni.

Oknum polisi Briptu Rizka Sintiani bakal segera disidang atas kasus pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI