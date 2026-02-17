Kasus Bunuh Diri di Bandung, Saksi Sempat Melihat Korban di Lantai 15
jpnn.com - Seorang pria berinisial RNG (22) diduga bunuh diri dengan cara terjun dari lantai 15 apartemen di Jalan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, pada Senin malam (16/2/2026).
Kapolsek Cibeunying Kidul Kompol Yadi Supiyadi membenarkan adanya kejadian tersebut.
Dia menyebut korban diduga meninggal dunia akibat bunuh diri.
"Betul, telah ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia diduga bunuh diri," kata Yadi saat dikonfirmasi di Bandung.
Kompol Yadi mengatakan peristiwa tersebut saat ini dalam penanganan petugas Inafis Polrestabes Bandung bersama jajaran Polsek Cibeunying Kidul yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.
"Korban sudah di Rumah Sakit Sartika Asih," ujarnya.
Yadi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian korban terlihat berada di luar dinding taman lantai 15 apartemen tersebut.
Kapolsek Cibeunying Kidul Kompol Yadi Supiyadi menyebut saksi sempat melihat korban bunuh diri saat berada di lantai 15.
