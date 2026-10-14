Kasus DBD di Jaksel Tembus 1.314, Yuke Yurike Desak Pemprov DKI Bergerak Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, menyoroti wabah demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Selatan, yang mencapai 1.314 kasus.

Dia pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar jumlah kasus tidak terus bertambah.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut meminta pemerintah bergerak cepat untuk menekan penyebaran DBD, baik di Jakarta Selatan maupun di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia, tingginya jumlah kasus DBD harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

“Dengan jumlah 1.314 kasus, Pemprov harus bergerak cepat dalam melakukan pencegahan. Tujuannya agar tidak bertambah kasus DBD, khususnya di Jaksel ataupun di DKI secara menyeluruh,” ujar Yuke, dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Yuke menilai, pencegahan DBD tidak bisa hanya mengandalkan partisipasi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) perlu meningkatkan pengawasan serta memastikan tersedianya fasilitas pendukung untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut.

“Angka 1.314 kasus bukan sekadar statistik, ini peringatan serius bagi kita. Saya mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Sudinkes untuk tidak hanya menyerahkan beban pencegahan kepada masyarakat, tetapi juga mengimbanginya dengan pengawasan dan fasilitas pendukung yang memadai,” katanya.

Dia juga meminta Sudinkes Jakarta Selatan mengintensifkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik.