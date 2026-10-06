Kasus Dugaan Korupsi Proyek Air Mancur Tasek Gemilang Bintan Naik Penyidikan

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Kasus dugaan korupsi pembangunan air mancur Tasek Gemilang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, memasuki babak baru. Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menaikkan status penanganan perkara itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print - 1 670/L. 10/Fd. 1/09/2026 tanggal 10 September 2026," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri Senopati di Tanjungpinang, Senin (5/10).

Menurut Senopati, dalam penanganan perkara tersebut telah ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dan fakta-fakta yang menjadi bagian dari materi penyidikan.

Namun demikian, kata dia, seluruh dugaan pelanggaran hukum itu masih dalam proses penyidikan, sehingga belum bisa dipaparkan secara terperinci. Dalam tahap penyidikan, dia mengatakan bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dan dua ahli.

Selain itu, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.

"Kejati Kepri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum," ujar Senopati.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun fasilitas air mancur Tasek Gemilang di Taman Kolam Kijang, menggunakan APBD murni tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp11,913 miliar.

Keberadaan air mancur tersebut menjadi salah satu magnet wisata bagi masyarakat Bintan maupun luar daerah, namun sayangnya tidak beroperasi lagi sejak tahun 2020. Kondisinya kini terbengkalai dan tidak terurus. (antara/jpnn)