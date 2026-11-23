Kasus Dugaan Penganiayaan ART Masuk Babak Baru, Erin Sepakat Berdamai
jpnn.com, JAKARTA - Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Hera sepakat untuk berdamai dengan Rien Wartia Trigin atau Erin terkait kasus dugaan penganiayaan.
Hal itu diungkapkan oleh Kuasa hukum Hera Deolipa Yumara dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).
Dalam konferensi pers itu turut dihadiri oleh Erin dengan didampingi tim kuasa hukumnya.
Adapun Hera sempat melaporkan Erin ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiyaan.
Kekinian, keduanya sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan persoalan tersehut.
"Jadi, pada sore ini, kami berada di sini dalam rangka menyampaikan bahwasanya baik Ibu Erin, baik Ibu Hera, dua-duanya sudah menyatakan sepakat berdamai. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada perkara-perkara lagi, baik ke depannya, baik perkara perdata maupun perkara pidana," ujar Deolipa Yumara, Senin.
Dia menuturkan bahwa perdamaian itu didasari oleh niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan.
Sebagai kuasa hukum, Deolipa pun menyambut baik niat Hera dan juga Erin untuk berdamai.
Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Hera sepakat untuk berdamai dengan Rien Wartia Trigin atau Erin terkait kasus dugaan penganiayaan.
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