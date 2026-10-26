Kasus Dugaan Penipuan Timothy Ronald Dihentikan, Polisi Beri Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan penipuan aset kripto yang menyeret nama kreator konten Timothy Ronald.
Alasan penghentian kasus tersebut yakni tidak ditemukannya unsur pidana dan ketidakcukupan bukti.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut terdapat dua Laporan Polisi (LP) yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya terkait perkara tersebut.
Laporan pertama yaitu LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 9 Januari 2026 dengan pelapor berinisial Y yang ditangani Subdit I Ditressiber.
"Penyelidikan untuk laporan pertama telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (26/10).
Sementara itu, laporan kedua yakni LP/B/483/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 19 Januari 2026 dengan pelapor berinisial RR yang ditangani Subdit IV Ditressiber.
Kombes Pol Budi menjelaskan dalam penanganan laporan kedua, penyelidik telah melakukan proses klarifikasi terhadap pelapor, para saksi, pihak terlapor, serta meminta keterangan ahli dan instansi terkait.
"Hasil gelar perkara pada 15 September 2026 menyepakati penghentian penyelidikan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak terlapor dengan tindak pidana yang dipersangkakan," tambahnya.
Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan penipuan aset kripto yang menyeret nama kreator konten Timothy Ronald.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Laporan Kripto Timothy Ronald
- Fakta Baru Kasus Timothy Ronald: Polisi Tak Temukan Unsur Pidana, Penyelidikan Dihentikan
- Risiko Keuangan Digital Meningkat, Indodax Ingatkan Pentingnya Melakukan Hal Ini
- Upbit Ajak Investor Kedepankan Pemahaman dan Manajemen Risiko Pasar Kripto
- Timothy Ronald Bangun TK Keenam di Banten, Targetkan 1.000 Sekolah untuk Anak Indonesia
- Bitget Luncurkan Akun Demo CFD, Fasilitasi Uji Strategi Trading Tanpa Risiko