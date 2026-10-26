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Kasus Dugaan Penipuan Timothy Ronald Dihentikan, Polisi Beri Penjelasan

Kasus Dugaan Penipuan Timothy Ronald Dihentikan, Polisi Beri Penjelasan
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Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan atas kasus dugaan penipuan investasi kripto yang sempat menyeret nama influencer sekaligus pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald, karena tidak ditemukannya peristiwa pidana. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan penipuan aset kripto yang menyeret nama kreator konten Timothy Ronald.

Alasan penghentian kasus tersebut yakni tidak ditemukannya unsur pidana dan ketidakcukupan bukti.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut terdapat dua Laporan Polisi (LP) yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya terkait perkara tersebut.

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Laporan pertama yaitu LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 9 Januari 2026 dengan pelapor berinisial Y yang ditangani Subdit I Ditressiber.

"Penyelidikan untuk laporan pertama telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (26/10).

Sementara itu, laporan kedua yakni LP/B/483/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 19 Januari 2026 dengan pelapor berinisial RR yang ditangani Subdit IV Ditressiber.

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Kombes Pol Budi menjelaskan dalam penanganan laporan kedua, penyelidik telah melakukan proses klarifikasi terhadap pelapor, para saksi, pihak terlapor, serta meminta keterangan ahli dan instansi terkait.

"Hasil gelar perkara pada 15 September 2026 menyepakati penghentian penyelidikan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak terlapor dengan tindak pidana yang dipersangkakan," tambahnya.

Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan penipuan aset kripto yang menyeret nama kreator konten Timothy Ronald.

Sumber Antara
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