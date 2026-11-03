Kasus Dugaan TPKS Naik Penyidikan, Pihak Betrand Peto Beri Tanggapan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Laporan ANW atas dugaan tindak pidana kekerasans seksual (TPKS) terhadap Betrand Peto di Polda Metro Jaya telah naik ke penyidikan.

Terkait naiknya status laporan tersebut, pihak Betrand Peto lantas menanggapinya dengan tenang.

Kuasa hukum Betrand Peto, Timothy Ezra Simanjuntak menjelaskan naiknya status perkara ke tahap penyidikan merupakan proses objektif untuk mengumpulkan alat bukti serta membuat terang suatu tindak pidana.

Dia justru melihat hal tersebut sebagai momentum yang baik agar duduk perkara menjadi semakin jelas bagi semua pihak.

"Pertama, mungkin kami sampaikan dulu ya, penyidikan ini kan mencari, mengumpulkan alat bukti, serta membuat terang tindak pidana. Itu yang ada dalam KUHAP. Berarti kalau tidak ditemukan bukti, atau tidak terang, maka harus ada konsekuensinya, diberhentikan. Oke? Seperti itu. Sehabis kalau diberhentikan, ada gelar perkara dan sebagainya. Jadi, kami menyambut baik. Justru ini makin terang, posisinya," ujar Timothy Ezra di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/11).

Terkait pernyataan pihak pelapor yang menganggap peningkatan status perkara ke penyidikan semakin menguatkan dugaan TPKS, dia menilai proses pembuktian masih harus berjalan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga: Sarwendah Klaim Tak Terima Biaya Anak dari Ruben Onsu Sejak Januari 2026

"Di pasal 56 teknis penyidikan, itu ada beberapa nih. Sesuai dengan pasal UU TPKS pasal 24, itu clear, di situ ada kedokteran forensik, ada psikologi forensik, ada transfer buka bank. Itu harus dilaksanakan di ranah penyidikan. Jadi menurut kami, yang disampaikan kuasa hukum rekan kuasa hukum, itu sah-sah saja," kata Timothy Ezra.

"Karena yang kami pastikan adalah di pasal 56 Undang-Undang KUHAP. KUHAP ini yang berjalan. Jadi kalau tidak diketemukan alat bukti lainnya, ya harus dihentikan," sambungnya.