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Kasus Grace Natalie, Ade Armando, dan Abu Janda Dilimpahkan Bareskrim ke Polda Metro Jaya

Kasus Grace Natalie, Ade Armando, dan Abu Janda Dilimpahkan Bareskrim ke Polda Metro Jaya
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Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2026). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

jpnn.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan laporan kasus politisi Grace Natalie cs terkait polemik video ceramah Jusuf Kalla (JK) ke Polda Metro Jaya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyebut pelimpahan tersebut lantaran locus-nya sama dengan laporan yang ditangani Polda Metro Jaya.

Kasus Grace Natalie, Ade Armando, dan Abu Janda Dilimpahkan Bareskrim ke Polda Metro Jaya
Pegiat media sosial Permadi Arya yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Janda. Foto: arsip JPNN.com/Aristo Setiawan

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"Kemarin memang itu karena sudah ada laporan sebelumnya di Polda, makanya biar jadi satu. Kalau dalam satu locus (lokasi) maupun tempus (waktu) yang sama dan objek perkaranya juga sama, ya, kita jadikan satu penanganannya," kata Wira saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Walakin, dia memastikan bahwa Bareskrim tetap memberikan atensi kepada Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus tersebut.

"Kami tetap asistensi kok. Kami tetap back up lah Polda Metro," ujarnya.

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Sebelumnya, sekitar 40 organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat melaporkan pegiat media sosial Ade Armando dan Permadi Arya (Abu Janda) serta politisi Grace Natalie ke polisi terkait video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Gurun Arisastra menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan ketiga sosok tersebut karena mengunggah potongan video ceramah JK di media sosial masing-masing.

Bareskrim Polri melimpahkan laporan kasus Grace Natalie, Ade Armando, dan Abu Janda terkait polemik video ceramah Jusuf Kalla (JK) ke Polda Metro Jaya.

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