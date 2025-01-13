menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Kasus Hanania Group Mencuat, Thariq Halilintar Mengaku Kaget

Kasus Hanania Group Mencuat, Thariq Halilintar Mengaku Kaget

Kasus Hanania Group Mencuat, Thariq Halilintar Mengaku Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Foto: Instagram/thariqhalilintar

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Thariq Halilintar mengaku kaget saat kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group mencuat.

Terlebih, Thariq sempat mempromosikan travel umrah itu dan diberangkatkan ke Tanah Suci.

"Kaget banget dengan berita yang terjadi, seliweran dan yang lain," ujar Thariq Halilintar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

Baca Juga:

Saat penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat panggilan kepadanya terkait persoalan tersebut, Thariq menunjukkan sikap kooperatifnya.

Bapak satu anak ini berharap, persoalan itu bisa segera menemukan titik terang dan para korban juga dapat menemukan jalan keluar.

"Terus ketika dapat panggilan dari polisi dan juga langsung kami balas, kami siap membantu apa pun itu yang bisa kami kasih. Semoga bisa buat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban," tuturnya.

Baca Juga:

Suami Aaliyah Massaid itu lantas mendoakan yang terbaik untuk para korban maupun atas persoalan yang tengah bergulir.

"Pokoknya kami doakan yang terbaik. Pasti itu sih," katanya.

Influencer Thariq Halilintar mengaku kaget saat kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group mencuat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co