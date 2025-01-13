Kasus Hanania Group Mencuat, Thariq Halilintar Mengaku Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Thariq Halilintar mengaku kaget saat kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group mencuat.

Terlebih, Thariq sempat mempromosikan travel umrah itu dan diberangkatkan ke Tanah Suci.

"Kaget banget dengan berita yang terjadi, seliweran dan yang lain," ujar Thariq Halilintar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

Saat penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat panggilan kepadanya terkait persoalan tersebut, Thariq menunjukkan sikap kooperatifnya.

Bapak satu anak ini berharap, persoalan itu bisa segera menemukan titik terang dan para korban juga dapat menemukan jalan keluar.

"Terus ketika dapat panggilan dari polisi dan juga langsung kami balas, kami siap membantu apa pun itu yang bisa kami kasih. Semoga bisa buat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban," tuturnya.

Suami Aaliyah Massaid itu lantas mendoakan yang terbaik untuk para korban maupun atas persoalan yang tengah bergulir.

"Pokoknya kami doakan yang terbaik. Pasti itu sih," katanya.