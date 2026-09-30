Kasus Influenza A di Jakarta Naik 15 Persen, Pramono Anung Tegaskan Status Masih Aman

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai penyakit yang disebabkan oleh virus Influenza tipe A masih tergolong rendah meskipun terjadi kenaikan kasus di wilayah ibu kota.

Pramono menjelaskan, kepastian status aman ini diperoleh setelah dirinya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan regulasi, suatu penyakit baru dikategorikan sebagai wabah atau kejadian luar biasa (outbreak) jika lonjakan kasusnya melebihi angka 150 persen.

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"Memang ada kenaikan, tetapi sebenarnya kenaikannya kecil sekali. Jadi kenaikan itu baru menjadi outbreak ataupun dianggap sebagai wabah atau bencana, kalau di atas 150 persen. Ini kenaikannya masih sangat mild (ringan), yaitu 15 persen, sehingga Jakarta masih aman-aman saja," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Kendati demikian, Pramono tetap mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengunjungi rumah sakit jika mengalami flu atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Ia menekankan seluruh rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun layanan kesehatan lainnya di ibu kota siap melayani masyarakat yang ingin berobat.

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"Kami meminta kepada seluruh warga masyarakat yang merasa terindikasi terkena flu, apakah itu flu A dan sebagainya atau ISPA, segera ke rumah sakit. Dan semua rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan puskesmas membuka diri untuk melakukan pengobatan itu," ungkap Pramono.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono menyebut mayoritas infeksi influenza A adalah jenis penyakit yang tidak berbahaya dan dapat sembuh sendiri, meski pemantauan perkembangan kasus dan tingkat keparahan tetap dilakukan pemerintah.