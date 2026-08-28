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Kasus Karhutla Meluas, Ketua MPR Lihat Pemerintah Serius Memadamkan Api

Kasus Karhutla Meluas, Ketua MPR Lihat Pemerintah Serius Memadamkan Api
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Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku prihatin melihat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera yang makin meluas serta kini memasuki kawasan konservasi.

"Kondisinya memang sangat memprihatinkan, kemudian terjadi perluasan area, kemudian mulai membakar atau memasuki wilayah-wilayah yang sensitif," kata Muzani menjawab awak media, Jumat (28/8).

Namun, eks Sekjen Partai Gerindra itu melihat keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla di berbagai daerah.

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Terlebih lagi, kata Muzani, area karhutla di lapangan tidak mudah dengan kawasan yang luas dan sulit.

Kemudian, ujar dia, kekeringan begitu intensif yang membuat sumber air sulit didapatkan pemadam di lapangan.

"Namun, saya melihat semangat dari aparat-aparat, baik TNI, Polri, atau pun mereka yang menangani persoalan karhutla ini dengan sungguh-sungguh," kata Muzani.

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Dia pun meminta dilakukan kehati-hatian dalam membantu kawasan terdampak karhutla, termasuk ketika melibatkan masyarakat untuk memadamkan api.

"Support dan bantuan yang diterima oleh masyarakat juga menurut saya cukup bagus dalam memberikan tugas dan kelancaran tentang persoalan ini," ujarnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pemerintah sudah terlihag serius dalam menangani karhutla di berbagai daerah.

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