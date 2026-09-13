menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Kasus Karhutla, Pemerintah Didesak Menetapkan Darurat Kesehatan

Kasus Karhutla, Pemerintah Didesak Menetapkan Darurat Kesehatan

Kasus Karhutla, Pemerintah Didesak Menetapkan Darurat Kesehatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas sedang berusaha memadamkan api karhutla. Dok: supplied for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mendesak pemerintah memperlakukan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagai darurat kesehatan, bukan semata persoalan lingkungan.

Pernyataan Nevi menyikapi data Kementerian Kesehatan per 9 September, yang mencatat 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan imbas karhutla.

“Ketika lebih dari 100 ribu orang mengalami gangguan pernapasan akibat asap, karhutla sudah bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini keadaan darurat kesehatan masyarakat,” ujar Nevi kepada awak media, Minggu (13/9).

Baca Juga:

Diketahui, angka 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan per 9 September meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 50.891 orang pada 1 September.

Nevi pun meminta pemerintah segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla.

Dia mengatakan ketersediaan masker, oksigen, obat-obatan, fasilitas kesehatan, serta informasi mengenai kualitas udara harus dipastikan.

Baca Juga:

Terutama, ujar legsilator fraksi PKS itu, bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.

“Warga tidak boleh dibiarkan menghadapi asap sendirian," ujar Nevi.

Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI